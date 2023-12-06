بوتين يمنح رتبة جنرال لعدد من الضباط

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رتبة جنرال لـ 67 ضابطا من الجيش والحرس الوطني وهيئة حرس الحدود ومصلحة السجون الفيدرالية ودائرة تنفيذ الأحكام القضائية.

وتم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على موقع الكرملين الإلكتروني للوثائق القانونية الرسمية.

ووفقا للمرسوم تم منح رتبة فريق لثمانية ضباط من القوات المسلحة، ورتبة نائب أميرال لضابط في البحرية، ورتبة لواء لعشرين من العسكريين، ورتبة عميد بحري لأربعة من ضباط البحرية. كما تم منح رتبة فريق لستة ضباط من الحرس الوطني ورتبة لواء لسبعة من العسكريين.

ومنح الرئيس بوتين، رتبة فريق شرطة لاثنين من موظفي الحرس الوطني الروسي، كما مُنحت رتبة لواء شرطة لاثنين من موظفي هذه الهيئة.

وبموجب المرسوم، حصل اثنان من موظفي مصلحة الإطفاء الفيدرالية على رتبة لواء.

كما تم منح رتبة فريق لثلاثة من موظفي هيئة السجون الفيدرالية، ورتبة لواء لأربعة من موظفي الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك، حصل اثنان من موظفي دائرة تنفيذ الأحكام القضائية على رتبة فريق، وحصل ستة موظفين في الخدمة الداخلية على رتبة لواء.

المصدر: نوفوستي