الخارجية الروسية: لافروف تخلى عن "آيفون" منذ فترة طويلة

أفادت الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف تخلى عن استخدام هواتف "آيفون" ويستخدم الآن هاتفا ذكيا من شركة أخرى.

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جاء ذلك في تصريح للوزارة لوكالة "نوفوستي"، بعد ظهور مقطع فيديو على إحدى القنوات على تطبيق "تليغرام" من إحدى الفعاليات بمشاركة الوزير، مرفقا برسالة تفيد بأن لافروف قام باستبدال هاتفه من شركة "آبل" بهاتف من شركة "هواوي" ماركة P60 Pro.

وصرحت الخارجية الروسية بأن الوزير لافروف تخلى عن هاتف "آيفون" "منذ فترة طويلة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن استخدام هواتف "آيفون" للموظفين في الأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور، بينما كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن معلومات تفيد بتعاون وثيق بين شركة "آبل" الأمريكية ومجتمع الاستخبارات الوطني، لا سيما وكالة الأمن القومي الأمريكية، وأكدت أن السياسة المعلنة لضمان خصوصية البيانات الشخصية لمستخدمي "آبل" لا تعكس حقيقة الواقع.

وأشار بيان للهيئة أن "آبل" تتيح لوكالة الاستخبارات الأمريكية إمكانية مراقبة كل من يهم أمرهم البيت الأبيض، بما في ذلك حتى المواطنين الأمريكيين أنفسهم.

المصدر: نوفوستي