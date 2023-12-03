6 دول بينها عربية تؤيد خطط الرئاسة الروسية لاجتماع "بريكس"

أيد ممثلو الهند والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا وجنوب إفريقيا في اجتماعات عقدت في ديربان بجنوب إفريقيا خطط الرئاسة الروسية لاجتماع بريكس القادم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في ديربان، عقد سيرغي ريابكوف اجتماعات ثنائية مع نظرائه من جنوب إفريقيا والصين وإثيوبيا والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأعرب الشركاء عن دعمهم لخطط الرئاسة الروسية لاجتماع بريكس، وتم تأكيد الالتزام بالتعاون العملي الوثيق من أجل مزيد من التطوير للجمعية وتعزيز مواقفها الدولية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أحد مجالات العمل المهمة سيكون التنفيذ الشامل لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس حتى عام 2025 وخطة العمل للتعاون المبتكر للفترة 2021-2024.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على زيادة دور دول البريكس في النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك مع التركيز على زيادة التسويات بالعملات الوطنية.

وأضافت الوزارة أن الأولويات الأخرى ستشمل زيادة تنسيق السياسة الخارجية في شكل بريكس، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وأمن المعلومات الدولي.

المصدر: تاس