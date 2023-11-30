 
مباشر

بيسكوف يعلق على الدعوة القضائية بشأن LGBT

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على الدعوة القضائية بشأن LGBT
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wih1

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الدعوة القضائية لاعتبار حركة مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT منظمة متطرفة في روسيا.

إقرأ المزيد
وزارة العدل الروسية تطالب بإعلان حركة المثليين حركة متطرفة وحظرها
وزارة العدل الروسية تطالب بإعلان حركة المثليين حركة متطرفة وحظرها

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس 30 نوفمبر، حيث قال إن الكرملين "لا يرصد الإجراءات القانونية لاعتبار منظمة LGBT منظمة متطرفة في روسيا. وليس لنا تعليقات".

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية للاعتراف بالحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT كمنظمة متطرفة وحظرها في روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا