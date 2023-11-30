بيسكوف يعلق على الدعوة القضائية بشأن LGBT

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الدعوة القضائية لاعتبار حركة مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT منظمة متطرفة في روسيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس 30 نوفمبر، حيث قال إن الكرملين "لا يرصد الإجراءات القانونية لاعتبار منظمة LGBT منظمة متطرفة في روسيا. وليس لنا تعليقات".

وكانت وزارة العدل الروسية قد رفعت دعوى قضائية للاعتراف بالحركة الدولية لمثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا LGBT كمنظمة متطرفة وحظرها في روسيا.

المصدر: نوفوستي