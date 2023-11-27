بوتين يوقع قانون الميزانية الفيدرالية وقانون زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانون الميزانية الفيدرالية لعام 2024 وفترة التخطيط 2025-2026، وقانونا ينص على زيادة متوسط ​​المعاش التقاعدي لمتلقي معاش التأمين ومعاش الشيخوخة.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن "رئيس الدولة وقع على القانون الاتحادي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026”.

وتمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2024 بمبلغ 35.065 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 33.552 تريليون، وفي عام 2026 - 34.051 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 36.66 تريليون و34.382 تريليون و35.587 تريليون روبل على التوالي.

وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2024 سيكون 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 - 0.4%، وفي عام 2026 - 0.8%.

وفي الوقت نفسه، سيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية للوفاء بالالتزامات التنظيمية العامة لعام 2024 حوالي 1.292 تريليون روبل، ولعام 2025 - 1.405 تريليون، ولعام 2026 - 1.461 تريليون روبل، والدعم المالي لتطوير نظام التقاعد - 3.7 تريليون و3.55 تريليون و3.48 تريليون روبل على التوالي.

وستكون المصادر الرئيسية لتمويل العجز في الفترة 2024-2026 هي الاقتراض الداخلي الحكومي، وفي عام 2024 أيضا أموال من صندوق الرعاية الوطنية، وسيكون الحجم الإجمالي للاقتراض المحلي لتغطية عجز الميزانية في فترة الثلاث سنوات هذه حوالي 4 تريليون روبل سنويا.

كما تمت الموافقة على الحد الأعلى للدين العام الداخلي لروسيا الاتحادية اعتبارا من 1 يناير 2025 عند مستوى 26.637 تريليون روبل، ومن 1 يناير 2026 - 30.159 تريليون روبل، ومن 1 يناير 2027 - 34.356 تريليون روبل. وسيكون الحد الأعلى للدين العام الخارجي، على التوالي، 64 مليار دولار (أو 57.6 مليار يورو)، و63.1 مليار دولار (أو 56.3 مليار يورو)، و61.2 مليار دولار (أو 54.6 مليار يورو).

ومن المتوقع أن ينخفض ​​حجم صندوق الرعاية الوطنية في عام 2024 من 12.178 تريليون روبل في بداية العام إلى 11.19 تريليون روبل بنهاية العام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم تجديد الصندوق بمقدار 333.8 مليار روبل في عام 2024، لكنه سينخفض ​​بمقدار 19.1 مليار روبل بسبب فروق أسعار الصرف وإعادة تقييم الأصول، وسيكون استخدام أمواله حوالي 1.3 تريليون روبل، وبحلول نهاية عام 2025، يجب أن ينمو حجم صندوق الرفاه الوطني إلى 13 تريليون روبل، وبحلول نهاية عام 2026 - إلى 14.872 تريليون روبل.

كما تم تحديد الخصائص الرئيسية للميزانية على أساس حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2024 البالغ 179.956 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 190.637 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 202.304 تريليون روبل، وكذلك التضخم في حدود 4.5% في عام 2024 و4% في 2025-2026.

ووقع بوتين قانونا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بنسبة 18.5% ليصل إلى 19242 روبل، فضلا عن قانون تعليق ربط رواتب موظفي الخدمة المدنية، باستثناء القوات العسكرية والأمنية.

كما وقع الرئيس الروسي وثيقة بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وسيزيد متوسط ​​مبلغ تغطية المعاش التقاعدي لغير العاملين المستفيدين من معاش التأمين بمقدار 1572 روبلا ليصبح 22605 روبلات، وسيزيد مقدار تغطية المعاش التقاعدي للمستفيدين من غير العاملين من معاش تأمين الشيخوخة بمقدار 1631 روبلا ليصبح 23449 روبلا، واعتبارا من 1 يناير 2024، ستزيد معاشات تأمين الشيخوخة بنسبة 7.5%.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أكثر من 32 مليون مواطن.

وقال: "تم بالفعل تضمين جميع الأموال اللازمة لدعم المتقاعدين في مشروع الميزانية الفيدرالية. وستبلغ نفقات الميزانية الإضافية لزيادة المعاشات التقاعدية في عام 2024 حوالي 234 مليار روبل".

المصدر: RT