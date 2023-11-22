 
مباشر

بيسكوف: لا يوجد قرار رئاسي بشأن ضرورة طرح أيديولوجية وطنية موحدة

أخبار روسيا

بيسكوف: لا يوجد قرار رئاسي بشأن ضرورة طرح أيديولوجية وطنية موحدة
Globallookpress CHROMORANGE Bilderbox
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgqx

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا توجد أي قرارات رئاسية بشأن طرح أيديولوجية وطنية موحدة.

إقرأ المزيد
بوتين يطلق وصفا على السياسيين الذين يمنعون التواصل الثقافي بين الشعوب
بوتين يطلق وصفا على السياسيين الذين يمنعون التواصل الثقافي بين الشعوب

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف ردا على سؤال حول مدى ارتباط رأي رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بالدستور، وما طرحه بشأن ضرورة طرح أيديولوجية وطنية موحدة، حيث قال بيسكوف: "لا يوجد موقف محدد. هذا رأي بالطبع، ورأي شخص موثوق للغاية، لكن لا يوجد موقف محدد حيال ذلك. تعلمون أن الرئيس لم يكن لديه أي تصريحات، أو قرارات بهذا الصدد".

ويرى رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أن المجتمع لا يمكن أن يعيش بدون أيديولوجية، ويعتقد أنه من الضروري صياغة مثل هذه الأيديولوجية وتكريسها في الدستور.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا