بيسكوف: لا يوجد قرار رئاسي بشأن ضرورة طرح أيديولوجية وطنية موحدة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا توجد أي قرارات رئاسية بشأن طرح أيديولوجية وطنية موحدة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف ردا على سؤال حول مدى ارتباط رأي رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بالدستور، وما طرحه بشأن ضرورة طرح أيديولوجية وطنية موحدة، حيث قال بيسكوف: "لا يوجد موقف محدد. هذا رأي بالطبع، ورأي شخص موثوق للغاية، لكن لا يوجد موقف محدد حيال ذلك. تعلمون أن الرئيس لم يكن لديه أي تصريحات، أو قرارات بهذا الصدد".

ويرى رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أن المجتمع لا يمكن أن يعيش بدون أيديولوجية، ويعتقد أنه من الضروري صياغة مثل هذه الأيديولوجية وتكريسها في الدستور.

المصدر: تاس