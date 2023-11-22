رئيس الحكومة الروسية يكلف الوزارات باستحداث جائزة لقاء حل مسائل الألفية الرياضية

كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الوزارات بأن تقدم بحلول 15 أبريل عام 2024 اقتراحات بشأن استحداث جائزة لقاء حل مسائل الألفية الرياضية.

جاء ذلك على قناة "تليغرام" الرسمية التابعة لمجلس الوزراء الروسي.

إقرأ المزيد

ويشير القرارالحكومي الذي نشرته القناة بناء على نتائج الاجتماع الاستراتيجي الخاص بتطوير الذكاء الاصطناعي إلى أنه: "تم تكليف وزارة التعليم والعلوم ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية بتقديم اقتراحات إلى الحكومة بحلول 15 أبريل 2024 بشأن استحداث جائزة روسية لقاء حل ما يسمى بمسائل الألفية الرياضية".

يذكر أن مثل هذه المسائل تشمل سبع مسائل رياضية حددها معهد "كلاي" في مطلع القرن الحادي والعشرين، وبينها المساواة بين الفئتين P وNP، وفرضية "هودج"، وفرضية "ريمان"، ونظرية "يانغ ميلز"، وفرضية "بيرش- سوينرتون-داير"، ووجود وسلاسة حلول معادلات "نافييه ستوكس" وفرضية "بوانكاريه".

وقد تم في الوقت الراهن حل واحدة منها فقط بعد أن أثبت عالم الرياضيات الروسي الشهير غريغوري بيرلمان فرضية "بوانكاريه".

المصدر: نوفوستي