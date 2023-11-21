روسيا.. بعثة بيئية لوزارة الطوارئ تدرس قاع بحر كارا في المحيط المتجمد الشمالي

أنهت بعثة بحرية بيئية أجراها فريق من وزارة الطوارئ الروسية لمدة 37 يوما مهماتها في بحر كارا بالمحيط المتجمد الشمالي على متن سفينة "مستيسلاف كيلديش".

وإضافة إلى فريق وزارة الطوارئ شاركت في البعثة البيئية أيضا مجموعة من العلماء الروس الذين درسوا بيئة بحر كارا وقيموا حالة الأجسام البحرية التي تم إغراقها منذ عشرات الأعوام والتي يمكن أن تشكل خطورة على الملاحة البحرية.

29.mchs.gov.ru

يذكر أن الأخصائيين من وزارة الطوارئ الروسية يشاركون في مثل هذه البعثات منذ عام 2020. وقال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف: "على الرغم من ظروف الطقس القاسي، بما في ذلك درجة الحرارة المنخفضة جدا وهطول الثلوج والريح الشديدة والجليد، فإنهم نفذوا بنجاح مهامهم الخاصة بدراسة مختلف الأجسام تحت الماء في خليجي (بلاغوبولوتشي) و(ستيبوفوي) وأسهموا في تطوير العلم الروسي".

واستخدم فريق الطوارئ الغواصتيْن الصغيرتين غير المأهولتين المتحكم فيهما عن بعد من طراز "فالكون" و"روف بلدر-600" اللتين درستا البحر على عمق 30 مترا.

يذكر أن البعثة انطلقت في 4 أكتوبر الماضي واستمرت لمدة 37 يوما، وشارك فيها علماء من معهد "شيرشوف" لدراسة مياه البحار لدى أكاديمية العلوم الروسية ومعهد "كورتشاتوف" للدراسات النووية (المركز القومي للبحوث العلمية)، إضافة إلى موظفين من وزارة الطوارئ.

وأثبتت نتائج البعثة البحرية الـ92 أن الأوضاع الإشعاعية في قعر بحر كارا في منطقة الأرخبيل نوفايا زيمليا (الأرض الجديدة) لا تشكل اليوم أية خطورة على الملاحة البحرية.

المصدر: تاس