الخارجية الروسية: إجلاء بقية المواطنين الروس وعائلاتهم من قطاع غزة سيتم في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن إجلاء المواطنين الروس المتبقين وأفراد أسرهم في قطاع غزة سيتم خلال الأيام المقبلة.

وجاء في البيان: "يستمر العمل المنسق لوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى ذات الصلة وبعثاتنا الدبلوماسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والدوحة، في الأيام المقبلة من المخطط إخراج المواطنين الروس المتبقين وأفراد أسرهم من منطقة النزاع".

وأشار البيان إلى أنه في 20 نوفمبر، وصلت المجموعة الخامسة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، 117 روسيا وأفراد أسرهم، بمن فيهم الفلسطينيون ومواطنو أوكرانيا والسويد.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية: "في مطار دوموديدوفو، قدم موظفو مركز الأوضاع والأزمات والدائرة القنصلية والإدارات الأخرى بوزارة الخارجية المساعدة اللازمة في معالجة المستندات، واجتياز الحدود ومراقبة الهجرة".

في المجموع، تمكن 561 شخصا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، ومن بين هؤلاء تم نقل 525 شخصا إلى روسيا بواسطة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ.

المصدر: تاس