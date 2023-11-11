"إيل-76" جديدة تجتاز اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي بنجاح (فيديو)

أعلنت المؤسسة الروسية الموحدة لصناعة الطائرات اجتياز طائرة النقل "إيل-76 أم دي – 90أ" بنجاح، اختبار الهبوط والإقلاع من مدرج ترابي في إطار الفحوص الحكومية النهائية قبل ترخيصها.

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وطائرة "إيل-76 أم دي – 90أ" نسخة مطورة من طائرة "إيل-76 أم دي".

وتم تحديثها بنسبة تزيد عن 70% من حيث الأنظمة التقنية والمكونات، حيث جهزت بمحركات "بي أس-90أ-76" الجديدة، وجهاز هبوط مطور وجناح معزز وخفيف.

كما تم تزويدها بمنظومة دفاعية وقمرة قيادة جديدة مزودة بشاشات متعددة الوظائف.

وتستخدم "إيل-76" بأنواعها المختلفة في عشرات الجيوش ووزارات الطوارئ وشركات الشحن حول العالم.

المصدر: "نوفوستي"

المصدر: نوفوستي