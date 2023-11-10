الروسي فخر الدين يتفوق على منافسيه في مسابقة موسكو الدولية الـ21 لتلاوة القرآن الكريم

حقق الروسي عيومدين فخر الدين المركز الأول في الدورة الـ21 لمسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن وجاء في المركزين 2 و3 الإيراني حسين علي رضا، والهندي إسماعيل محمد يحيى، على التوالي.

وأقيم حفل الإعلان عن الفائزين في قاعة الحفلات الموسيقية في فندق "كوسموس" بالعاصمة الروسية موسكو.

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ويبلغ الروسي فخر الدين الـ21 من عمره وكان قد قضى طفولته في مدينة ألكسين بمقاطعة تولا (جنوب موسكو). وشرع في حفظ القرآن الكريم وهو في سن السادسة وحفظه كاملا في سن العاشرة.

وهو حاليا يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويتحدث الروسية والطاجيكية والعربية والإنجليزية. ومنذ 10 سنوات يشارك بصورة نشطة في مسابقات القراءة الروسية والدولية.

وفي الإجمال شارك في هذه الدورة من المسابقة سنة 2023 أقوى قراء القرآن من 31 دولة، وتنافس المتسابقون في مجال "الحفظ" - قراءة نصوص القرآن الكريم عن ظهر قلب.

هذا وتم تنظيم مسابقة موسكو الدولية الـ21 لتلاوة القرآن الكريم من قبل الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا، بمشاركة "جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" والتي تعد إحدى أكبر وأفضل الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: تاس