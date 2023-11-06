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بيسكوف يعلق على أنباء تحدثت عن قرار بوتين المشاركة في الانتخابات

أخبار روسيا

بيسكوف يعلق على أنباء تحدثت عن قرار بوتين المشاركة في الانتخابات
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم تصدر حتى الآن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تصريحات بشأن قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار ممثل الكرملين، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إلى أنه لم يتم بعد الإعلان عن الحملة الانتخابية المقبلة في روسيا.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادرها، أن الرئيس بوتين اتخذ فعلا القرار بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف بيسكوف: "لم يدل الرئيس بوتين بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن. ولم يتم الإعلان عن الحملة نفسها رسميا بعد".

المصدر: نوفوستي

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