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"الخبراء مختلفون: هل هناك 3 أو 4 منهم؟".. بيسكوف يعلق على قصة "شبهاء" بوتين

أخبار روسيا

Sputnik
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علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال طرح عليه خلال مشاركته في حدث تثقيقي في موسكو اليوم السبت، عن وجود "شبهاء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف مازحا: "كما تعلمون، وربما تقرأون قنوات مختلفة على "تلغرام"، كم عدد شبهاء الرئيس بوتين. الآن يتكهن الخبراء ما إذا كان هناك ثلاثة أو أربعة منهم".

وتابع: "يتساءلون  - ذلك الشخص الذي رأيناه اليوم وهو يضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي، هل هو الشبيه الثالث أو الرابع؟.. الأمر غامض عليهم" وأضاف وسط تصفيق وضحك الجمهور: "في الواقع ليس لدينا سوى بوتين واحد!"

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وسبق أن نفى بيسكوف، صحة تقارير تفيد بوجود شبيه لبوتين، وذكر أن الرئيس الروسي "يبتسم ويضحك" حينما يسمع مثل هذه الأحاديث.

المصدر: وسائل إعلام روسية

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