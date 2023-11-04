بوتين يدعم بناء مسجد في مجمع "باتريوت بارك" بريف موسكو

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة بناء مسجد في حديقة باتريوت التابعة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة موسكو بأنها جيدة.

وبعد مراسم وضع الزهور عند النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء، قدم رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا الشيخ راوي عين الدين، الشكر والامتنان لرئيس الدولة على دعم مبادرة بناء مثل هذا المسجد.

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وذكر الشيخ راوي عين الدين، أنه تمت الموافقة على المشروع، وفي 4 نوفمبر تم استلام قرار بخصوص ذلك من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ودعا الشيخ عين الدين، الرئيس بوتين للمشاركة في حفل إزاحة الستار عن حجر الأساس التذكاري في موقع البناء في أواخر نوفمبر -أوائل ديسمبر.

فرد الرئيس بوتين بالقول: "هذه فكرة جيدة. الشباب يقاتلون معا".

في 14 يونيو 2020، تم في مجمع "باتريوت بارك"، افتتاح ومباركة الكاتدرائية البطريركية لقيامة المسيح، والتي تعتبر المعبد الرئيسي للجيش الروسي.

وفي نهاية ذلك العام اقترح رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا بناء معابد للديانات التقليدية الأخرى هناك.

المصدر: تاس