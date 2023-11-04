مدفيديف: حكمة الروس على مدى القرون لن تسمح للشر بأن يسود على الأرض

هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عبر قناته في تيلغرام، مواطني روسيا بحلول يوم الوحدة الوطنية.

وأشار مدفيديف إلى أن حكمة سكان روسيا المترسخة عبر القرون - الأرثوذكس والمسلمون واليهود والبوذيون - لم ولن تسمح للشر بأن يسيطر على أرض الوطن.

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وأكد مدفيديف على أن السلام بين القوميات، واحترام الشعوب والأديان المختلفة لبعضها البعض، والتماسك والوحدة في مواجهة العدو المشترك، كان دائما في جوهر الدولة الروسية نفسها.

وأضاف: "يوجد دائما الكثير من الأشخاص الذين يريدون زرع الشر والكراهية، وتقسيم الناس، وتمزيق البلاد. لقد كان الأعداء يهاجموننا منذ قرون، محاولين تدمير الدولة الروسية من الداخل والخارج. وفقط حكمة شعبنا القديمة - من الأرثوذكس والمسلمين واليهود والبوذيين - لم ولن تسمح للشر أن يسود على أرضنا. لذلك نحن سننتصر حتما! أهنئكم بيوم الوحدة الوطنية، عيدا سعيدا!".

المصدر: نوفوستي