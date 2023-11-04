بوتين يضع الزهور عند النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي في الساحة الحمراء

قام الرئيس فلاديمير بوتين، ضمن فعاليات يوم الوحدة الوطنية، بوضع باقة من الزهور عند النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي، الذي تم افتتاحه بعد الترميم.

وكان رئيس الدولة قد أشار سابقا إلى أن روسيا كادت تفقد سيادتها في بداية القرن السابع عشر، لكن شعب روسيا لم يسمح بذلك، واتحد في صفوف قوات مينين وبوجارسكي الشعبية، ودافع عن الوطن الأم. وكرر الرئيس بوتين مرات عديدة أن هذا الإنجاز الذي قام به الشعب الروسي، وبعد مرور أربعة قرون، لا يزال "يذهل بدافعه الوطني القوي".

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وبعد مراسم وضع الزهور، تبادل الرئيس الروسي انطباعاته عن نتائج ترميم النصب التذكاري مع المشاركين في الحفل.

يعد النصب التذكاري لمينين وبوجارسكي أول نصب تذكاري منحوت في موسكو، تم نصبه في الساحة الحمراء قبل 200 عام تكريما لانتصار الميليشيات الروسية على الغزاة الأجانب عام 1612. وتم تمويل إنشاء هذا النصب التذكاري من التبرعات العامة، واستمر العمل عليه حتى خلال فترة الحرب الوطنية عام 1812.

المصدر: نوفوستي