شويغو يقلد وسام "بطل روسيا" للعديد من العسكريين في منطقة العملية العسكرية

قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بتسليم نجوم "بطل روسيا" إلى العديد من الضباط وصف الضباط العاملين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ونال هذا اللقب الرفيع قائد فوج المشاة الميكانيكي إيفان كليشريف، وقائد لواء المشاة الآلي رومان فيدوروف وكذلك الرقيب يوري شيرباكوف.

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ويشار إلى أن الضابط كليشريف قاد خلال القتال، مجموعة اقتحام خلال تنفيذ هجوم مضاد، ونتيجة لذلك فقد العدو 11 دبابة و10 مركبات مشاة قتالية وأكثر من 170 مسلحا.

وبفضل نشاط فيدوروف، تم نصب الكمائن والحواجز بشكل صحيح، والتي تم من خلالها صد 20 هجوما للقوات الأوكرانية. وتحت قيادة فيدوروف، تم تدمير 12 دبابة وقتل أكثر من مهاجم أوكراني.

أما الرقيب شيرباكوف، فتمكن بصفته جزءا من مجموعة لمكافحة الدبابات، من تدمير 9 دبابات معادية و4 ناقلات جند مدرعة و12 مركبة قتال مشاة خلال العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي