إسقاط مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش، اعترضت وأسقطت مسيرة جوية أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وأضافت الوزارة في بيانها: "اليوم، في حوالي الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

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وتابعت الوزارة في بيانها: "وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية المناوبة، من تدمير المركبة الجوية الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود"

وتتعرض أراضي هذه المقاطعة الحدودية الروسية، بانتظام لقصف وهجمات من جانب القوات الأوكرانية، بما في ذلك بواسطة المسيرات والقذائف الصاروخية والمدفعية.

المصدر: تاس