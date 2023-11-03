انتشال أكثر من 6 آلاف قذيفة من قاع البحر الأسود

انتشلت فرق الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من قاع البحر الأسود في منطقة ميناء سيفاستوبول، نحو 6100 ذخيرة تعود إلى الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

ومن بينها القنابل الجوية وقذائف المدفعية والألغام والصواعق. وتم تفجير 3 قنابل جوية مباشرة في قاع البحر، أما بقية الذخائر القديمة فسيتم تفجيرها في ميدان عسكري خاص.

وقام الغواصون بعمليات غطس تجاوزت 600 مرة بحثا عن الذخائر القديمة، وأمضوا تحت الماء أكثر من 1000 ساعة.

وأشار وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف إلى أن الغواصين قاموا بفحص أكثر من 3 هكتارات من قاع البحر.

وأضاف أن فرق الطوارئ تمكنت في 3 أعوام من إزالة ما يزيد عن 12400 ذخيرة خطيرة في خليج ميناء سيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي