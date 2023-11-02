رئيس داغستان ساخرا: كانوا يبحثون عن اليهود في توربين الطائرة!

سخر رئيس داغستان ، سيرجي ميليكوف، من أحد المشاركين في أعمال الشغب التي شهدتها ماخاتشكالا، عندما ظن أن اليهود قد يكونون مختبئين في توربين طائرة هبطت في مطار المدينة.

وقال ميليكوف خلال مؤتمر القوميات الوطنية بعنوان "من أجل السلام والتعايش بين الأعراق في جمهورية داغستان": هل يعقل أن يتم البحث عن اليهود على جسم الطائرة أو تحت الجناح، أو في التوربينات؟ هذا مضحك بالنسبة لكم الآن. للمرة الأولى عندما رأيت ذلك، ارتسمت ابتسامة على وجهي أنا أيضا، لكن سرعان ما تبدل هذا الشعور للخوف. أحدهم نظر هناك ليرى ما إذا كان هناك يهود مختبئي"ن.

ووفقا له، بفضل أشخاص كهؤلاء، أصبح جميع سكان المنطقة مادة للسخرية، كل العالم يضحك علينا بفضل هؤلاء السذج.

وفي وقت سابق، قال ميليكوف إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعقوبات التي تنتظر المنظمين والمشاركين في أعمال الشغب التي شهدها مطار محج قلعة.

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وفي 30 أكتوبر، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اعتقال 83 شخصا شاركوا في أعمال شغب في داغستان.

وتواصل وزارة الشؤون الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي ومكتب التحقيقات تحرياتها لمعرفة الدوافع وراء هذا الشغب.

وكانت هيئة النقل الجوي الروسية قد أغلقت مؤقتا الأسبوع الماضي مطار محج قلعة بجمهورية داغستان وأمرت بتغيير مسار حركة الطيران لمطارات أخرى، جراء الأحداث التي شهدها المطار احتجاجا على قدوم طائرة تقل ركابا قادمين من إسرائيل.

المصدر: RT