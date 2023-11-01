"الطقس الإفريقي" في موسكو يوم 1 نوفمبر

قد يكون الأول من نوفمبر في موسكو، الأكثر دفئا في تاريخ الأرصاد الجوية.

سيكون اليوم في موسكو (الأول من نوفمبر)، الأكثر دفئا في التاريخ، وبالفعل كانت درجة الحرارة عند الساعة السابعة صباحا قد وصلت إلى 10 درجات مئوية فوق الصفر. وهذا أبعد ما يكون عن المعدل، وفي النهار من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 14 درجة مئوية، حيث من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي ليوم 1 نوفمبر والبالغ 12.9 درجة مئوية. يبدو أن الربيع عاد إلى موسكو.

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وقد نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، رومان فيلفاند، قوله إنه يتوقع أن تصل درجة الحرارة في موسكو ومنطقتها، في 1 نوفمبر، إلى 13 درجة مئوية فوق الصفر.

وأشار فيلفاند إلى أن الأول من نوفمبر ليس أكثر أيام الأسبوع دفئا فحسب، بل وسيصبح أيضا واحدا من أكثر الأيام دفئا منذ عام 1877.

وقد تم تسجيل الرقم القياسي السابق في العاصمة الروسية عام 1934، عندما أظهر مقياس الحرارة 12.6 درجة مئوية فوق الصفر. وأشار المتخصص إلى أنه يتوقع أن تتراوح درجة الحرارة يوم 1 نوفمبر عام 2023، بين 10 و12 درجة مئوية في العاصمة، وقد تبلغ 13 درجة مئوية في منطقة موسكو.

ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، إلى وصول كتل هوائية دافئة من أفريقيا. ولفت فيلفاند إلى أنه يمكن لسكان موسكو أن يشهدوا في هذا اليوم "الطقس الأفريقي"، أو بالأحرى "الطقس المصري".

وفي يوم الخميس ستنخفض درجة الحرارة إلى 5-10 درجات مئوية، وفي يوم الجمعة 3 نوفمبر سيُظهر مقياس الحرارة من 1 إلى 4 درجات مئوية فوق الصفر. وهذه المعدلات على كل حال أعلى من المعدل المعتاد.

المصدر: غازيتا.رو