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الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسية

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسية
Sputnik YEVGENY BIYATOV
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، مساء الثلاثاء، أنه "تم في حوالي الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 31 أكتوبر، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين ضد مواقع على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضاف البيان أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت باعتراض الطائرتين.

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية هاجمت مقاطعة كورسك بالطائرات المسيرة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع إسقاط العديد منها، بما في ذلك في المنطقة المحيطة بمحطة كورسك الكهرذرية.

المصدر: RT

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