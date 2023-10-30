"الطفولة الروسية".. تحرز بطولة العالم بالشطرنج في شرم الشيخ

فاز لاعبو الشطرنج الروس بأربع ميداليات في بطولة العالم للبنين والبنات، والتي اخُتتمت مؤخرا في مصر.

وشارك في المسابقات التي أقيمت في شرم الشيخ المصرية، 504 من لاعبي الشطرنج اليافعين. 42 مشاركا منهم مثلوا روسيا.

وفاز بلقب بطل العالم من الذكور تحت سن الثامنة الروسي رومان شوغدجييف، وذلك بعد أن تمكّن من إحراز الفوز بجولة واحدة قبل نهاية البطولة. وتمكّن من تسجيل 11 نقطة من أصل 11 ممكنة. وذهبت الفضية إلى مواطنه، إيدان جافوروف برصيد تسع نقاط.

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وضمن الإناث تحت سن 12 سنة، حصلت كل من الروسية ديانا بريوبرازينسكايا وديفينديا أوشيني على 9.5 نقطة لكل منهما. وتحت سن 10 سنوات، حصلت الروسية كريستينا زافيفاييفا على الميدالية البرونزية.

ووفقا لتصنيف الميداليات، احتل المنتخب الروسي المركز الأول، محققا أفضل نتيجة منذ عام 2019.

وعلق أندريه فيلاتوف رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، على هذا النجاح قائلا:" أهنئ رياضيينا على أدائهم الرائع في بطولة العالم للأطفال! وأود بصورة خاصة أن أشير إلى النتيجة الرائعة التي أحرزها رومان شوغدجييف، الذي فاز بالميدالية الذهبية بنتيجة 100٪. ويعود الفضل الكبير في فوزهم إلى أسرهم ومعلميهم وموجهيهم".

المصدر:روسيسكايا غازيتا