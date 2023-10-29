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ميدفيديف يرد على تغريدة إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران

أخبار روسيا

ميدفيديف يرد على تغريدة إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران
Sputnik
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رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.

ورد ميدفيديف على تغريدة ماسك على منصة "إكس": "ولكن هناك أيضا الروس الذين يشكلون تهديدا لكل شيء في العالم! لا تنسى!".

وكان ماسك قد نشر صورة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.

فتحت عنوان "إيران تريد الحرب" نشر ماسك صورة تظهر تموضع القواعد العسكرية الأمريكية ودنوها ومحاصرتها من أربع جهات لإيران.

وكتب تحت الصورة: لاحظوا معي كيف "أقحم" هؤلاء بلدهم بالقرب من قواعدنا العسكرية.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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