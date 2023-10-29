مصرع شخص جراء حريق في خزان للوقود شمال غربي روسيا

أعلن المكتب الصحفي لشركة "لوكويل – كومي" مصرع شخص واحد وإصابة اثنين آخرين إثر حريق في خزان غير مستخدم للوقود في جمهورية كومي شمال غربي روسيا.

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وأضاف المكتب أن الحريق اندلع في الخزان أثناء أعمال التنظيف التي قامت بها شركة "Ecolife".

وأشار إلى أن "سبب الحادث يعود إلى انتهاك قواعد السلامة. وحسب البيانات الأولية، قتل عامل في شركة "Ecolife" وأصيب اثنان آخران".

من جهتها كتبت وزيرة الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية كومي، يكاتيرينا فيسيليفيتش، في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الأحد: "لا يوجد أي تسرب أو تلوث محتمل".

المصدر: نوفوستي