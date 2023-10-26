بيسكوف: بوتين راض عن نتائج تدريب قوات الردع الاستراتيجية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تدريب قوات الردع الاستراتيجية الذي جرى يوم الأربعاء، كان مخططا له وتم تحقيق جميع الأهداف، والرئيس فلاديمير بوتين راض عن النتائج.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان التدريبات مخططا لها مسبقا ومدى رضى الرئيس عنها: "إنها تقام بانتظام وسنويا، ونعم، إنها (التدريبات) فعالة، وقد تم تحقيق جميع الأهداف خلالها".

وأجرت قوات الردع الإستراتيجية يوم أمس الأربعاء مناورة تدريبية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، واستمع رئيس الدولة إلى تقارير من وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وأجرت قوات الردع الاستراتيجي النووية الروسية، البحرية والجوية والبرية، تدريبات على توجيه ضربة باستخدام الثالوث النووي، وذلك تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

واستمع الرئيس الروسي في بداية التدريبات إلى تقارير القيادات العسكرية، وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وقال شويغو إنه تم خلال التدريبات العمل على توجيه ضربة نووية واسعة النطاق من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية ردا على ضربة نووية افتراضية معادية.

المصدر: RT