الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي، دمرت مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم 18 تشرين الأول/أكتوبر، في حوالي الساعة 20:00 (بتوقيت موسكو)، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة، ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة المسيرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن مقتل شخصين جراء سقوط حطام مسيرة أوكرانية، تم إسقاطها فوق المقاطعة.

وتتعرض بيلغورود بصورة منتظمة لقصف وهجمات مسيّرات من أوكرانيا، وفي نهاية الشهر الماضي سبتمبر، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على المقاطعة من راجمات "أوراغان".

المصدر: نوفوستي