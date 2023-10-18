روسيا تدعو لمواجهة التحديات الصحية في العالم وتكشف إجراءاتها النوعية محليا (فيديو)

أكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا أهمية حياة الإنسان وصحته وأنه ممنوع التصرف بهما، وأن الملايين عالميا لا يحصلون على المساعدة للبقاء على قيد الحياة وفي صحة جيدة.

وقالت موسكالكوفا في كلمتها أمام الدورة الـ8 للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم المنعقد في موسكو: "لمواجهة تلك التحديات، من المهم تبادل أفضل الخبرات، بما في ذلك على مستوى المدافعين الحكوميين عن حقوق الإنسان."

ولفتت المسؤولة الروسية إلى إنّه تم تشكيل إطار تشريعي شامل في مجال الرعاية الطبية في روسيا. وتم وضع معايير قانونية لضمان وحماية الحق في الرعاية الصحية على المستويين الاتحادي والإقليمي.

وبينت أنه منذ بداية العام الجاري 2023، تم ترميم الحقوق الصحية لنحو 800 شخص. وأن الواقع الحالي يجري تعديلاته الخاصة ويؤدي إلى اتجاهات جديدة في عمل المفوضين.

وتطرقت موسكالكوفا في هذا الخصوص إلى توفير رعاية طبية ذات جودة عالية ومتاحة للمواطنين الذين تم إجلاؤهم خلال العملية العسكرية الخاصة وقالت: "نتلقى طلبات كثيرة من زوجات وأمهات مقاتلي العملية الخاصة".

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وأكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية بدء مرحلة جديدة في القضية المشتركة المتمثلة في مساعدة ودعم المشاركين في العملية الخاصة في مجال إعادة التأهيل الطبي والاجتماعي، وكذلك في التعليم والتوظيف. عبر توقيع اتفاقية تعاون مع "مؤسسة المدافعين عن الوطن".

كما تطرقت إلى تحسين الرعاية الطبية في مصلحة السجون، فضلا عن صياغة مقترحات بالتعاون مع وزارة الصحة الروسية لتوسيع نطاق توفير الأدوية للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة وغير القادرين على شرائها على نفقتهم الخاصة. وأنه تم توسيع قائمة هذه الأمراض التي تمول الدولة علاجها إلى 14 مركزا بدلا من 7."

المصدر: RT