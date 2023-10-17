بوتين: لا تتطابق آراؤنا دائما مع أوربان لكن هذا لا يمنعنا من بحث القضايا معا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يتفق في الرأي دائما مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، لكن هذا لا يمنعهما من التحدث والبحث معا عن حلول للقضايا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوربان "ينتمي إلى مجموعة صغيرة من السياسيين الأوروبيين الذين يعرفون كيف يدافعون عن مصالحهم ويفعلون ذلك بإصرار وثبات".

وتابع بوتين: "آراؤنا لا تتطابق دائما، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث والبحث معا عن حلول لبعض القضايا وبعض المشاكل"

وفي وقت سابق، أكد بوتين خلال لقائه أوربان في بكين اليوم، أن روسيا تحافظ على علاقاتها وتطورها مع العديد من الدول الأوروبية بما فيها هنغاريا.

من جهته شدد أوربان على أن بلاده لم تكن ترغب أبدا في مواجهة روسيا، بل على العكس من ذلك، كان هدفها الدائم هو استمرار وتوسيع رقعة الاتصالات وقد نجحنا في ذلك.

المصدر: تاس