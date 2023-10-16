أوشاكوف: بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ يوم 18 أكتوبر في بكين

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء 18 أكتوبر.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "قريبًا ستكون هناك زيارة للصين، في الساعات القليلة المقبلة، ومن المثير للاهتمام بالنسبة لنا بشكل خاص أنه في إطار المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد" ستعقد مفاوضات بين رئيسنا والرئيس الصيني شي جين بينغ".

وأوضح أوشاكوف أن من المقرر إجراء المفاوضات يوم الأربعاء، قائلا: "في 18 أكتوبر، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، يجتمع رؤساء الوفود، وفي الساعة العاشرة صباحًا يبدأ حفل افتتاح المنتدى الدولي الثالث، وسيلقي شي جين بينغ كلمة افتتاحية، ثم رئيسنا، وسيكون هناك العديد من المتحدثين، وبعد ذلك يبدأ الجزء الثنائي من الزيارة".

ومن جهته، أكد الكرملين في بيان أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر للمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد - طريق واحد"، ويتضمن برنامج زيارته لبكين اجتماعا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وستتم مناقشة قضايا التطوير الإضافي للشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية".

المصدر: تاس