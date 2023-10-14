إعلام ألماني: القنابل الانزلاقية الروسية تتجاوز بسهولة الدفاعات الجوية الغربية في أوكرانيا

نشر موقع "ميركور" الإخباري الألماني تقريرا مطولا أكد من خلاله أن القنابل الانزلاقية الروسية تتجاوز بسهولة الدفاعات الجوية الغربية في أوكرانيا.

وجاء في التقرير: "الأهداف الرئيسية للضربات الروسية هي خنادق ومخابئ ومقرات القوات الأوكرانية، وإن اختيار موسكو لمثل هذه القنابل بدلا من قذائف المدفعية، يتأتى من رغبتها في إطالة أمد الصراع إلى الحد الذي تستسلم فيه كييف والغرب".

وتابع التقرير: "أوكرانيا ليس لديها وسيلة فعالة لمواجهة هذه القنابل أو إسقاطها، وفي الوقت نفسه يبلغ وزن القذيفة 1500 كيلو غرام، وهي قادرة على تدمير مبنى مكون من 14 طابقا أو ترك حفرة بحجم حوض سباحة".

وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري الأوكراني ألكسندر كوفالينكو، للمجلة، إن "الطائرات الروسية تسقط القنابل الانزلاقية خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتشكل تهديدا لأنها تطلق من طائرات من خارج نطاق الدفاعات الجوية الأوكرانية وبالتالي يمكن للقوات المسلحة الروسية استخدامها دون دخول منطقة أنظمة الدفاع الجوي لدينا وضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة والمدن القريبة".

وأضاف خبير آخر: "القنابل الانزلاقية أسلحة خيالية بارعة للغاية. وباستخدام هذه الذخائر، يمكن للجانب الروسي إصابة عدد كبير من الأهداف بتكلفة قليلة نسبيا وإلحاق الكثير من الضرر في نهاية المطاف بعدوهم".

المصدر: ميركور