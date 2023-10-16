موسكو.. افتتاح أرشيف روبوتي يحفظ 100 مليون وثيقة

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين مجمّعا آليا للأرشيف تحفظ فيه 100 مليون وثيقة يمكن العثور على أي منها باستخدام الروبوتات، والذكاء الاصطناعي خلال دقائق.

ويتميز المجمع الجديد بدرجة عالية جدا من الروبوتية حيث تسير بين رفوف شاهقة على طول كيلومترات من السكك الأوتوماتيكية الصناديق التي تحتوي على المستندات، وتقوم الروبوتات بتوزيعها ووضعها في خلايا مخصصة لها.

وقالت مديرة شعبة الاستثمار في مؤسسة "أرشيف موسكو" أناستاسيا ريجينكوفا: "قد تلقينا 8 ملايين وثيقة، وبينها الوثائق الاجتماعية والطبية ووثائق الموظفين والتعليم".

ومضت قائلة:" يمكن للمجمع الجديد أن يستوعب ما يصل إلى 100 مليون وحدة أرشيفية. وحسب الخبراء، فإن هذا يكفي لوضع جميع الأوراق المهمة لملايين سكان العاصمة داخلها".

وأضفت قائلة:" سيتم تخزين المستندات الممسوحة ضوئيا والمرقمة، وفقا للوائح المؤسسة سيتم تخزينها لمدة تصل إلى 75 عاما. ومن أجل ضمان سلامتهم وحمايتهم من الحريق، يتم توفير شروط خاصة، مثل انخفاض مستويات الأكسجين وزيادة تركيزات النيتروجين. وسيقوم النظام الأوتوماتيكي بضبط المناخ، كما هو الحال في الجبال على ارتفاع 4000 متر. لذلك، لن يتمكن موظفو الأرشيف العاديون من الوصول هنا. وسيتعامل البشر مع النظام فقط في مرحلة تحميل المنصات بالمستندات. وهذا مستوى جديد في ضمان سرية البيانات. وبدلا من زيارة مكاتب السلطات المختلفة، سيتمكن سكان موسكو من طلبها بنقرة واحدة عبر بوابة خدمات الدولة. وتستغرق عملية وصول الصندوق إلى المستخدم من 5 دقائق إلى 15 دقيقة في المتوسط."

وسيستغرق الأمر من المتخصصين في "أرشيف موسكو" وقتا أطول قليلا لمعالجة الطلبات المقدمة من سكان موسكو. وسيساعد مجمع الأرشيف الجديد في الاستجابة لأكثر من ألفي طلب يوميا.

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في حفل افتتاح المجمع الجديد إن هناك نظام آلي فريد للبحث عن المستندات وإصدارها. بالإضافة إلى ذلك، قد تمت رقمنة البيانات الأرشيفية، وخاصة المستندات والوثائق التاريخية. وهو نظام مناسب جدا لإصدار معلومات عن تاريخ عائلات المواطنين وأسلافهم وإصدار معلومات حول نسبهم، وهو أمر يحظى بشعبية كبيرة، وبشكل عام، بالطبع، سيوفر هذا المجمع مستوى مختلفا تماما من التخزين ومعالجة وإصدار الوثائق الأرشيفية. ويجب أن نعرف تاريخنا وتاريخ أجدادنا. وهذا الأرشيف سيساعد في هذا العمل."

بالإضافة إلى الوثائق، سيتمكن سكان المدينة أيضا من تسليم أرشيفهم العائلي إلى مؤسسة "أرشيف موسكو" للتخزين.

المصدر: نوفوستي