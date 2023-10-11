بوتين ونظيره الكوري الشمالي يتبادلان برقيات التهنئة في الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين

تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي، كيم جونغ أون، برقيات التهنئة في الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن القمة في قاعدة فوستوشني أكدت التطور الكبير للعلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وأكد بوتين أن الاتفاقيات الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية ستساهم في ضمان الأمن في شمال شرق آسيا.

وبدوره أكد كيم جونغ أون على ثقته بأن التعاون الروسي الكوري الشمالي سيتطور "إلى مستوى عال جديد"، مضيفا "تهانينا لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الذكرى 75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأعرب كيم جونغ أون عن "أمله بانتصار الشعب الروسي في المعركة ضد هيمنة الإمبرياليين".

المصدر: تاس