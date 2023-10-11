الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عدم عثور خبرائها على متفجرات في محطة زابوروجيه النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أن خبراءها لم يعثروا على متفجرات فوق سطح وحدة المفاعل الثانية في محطة زابوروجيه النووية.

وجاء في بيان الوكالة، نقلا عن كلمات مديرها العام رافائيل غروسي، "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكنوا من الوصول إلى سطح وحدة المفاعل الثانية التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية ولم يعثروا على ألغام أو متفجرات هناك".

وأضاف غروسي: "من أعلى المبنى، يمكن لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة سقف قاعة التوربينات بالكامل، وكذلك أجزاء من أسطح مباني المفاعلات وقاعات التوربينات لوحدتي الطاقة الأولى والثالثة، ولم يتم الكشف عن وجود ألغام أو متفجرات هناك".

وأشار غروسي إلى أن الخبراء سيواصلون طلب الوصول لزيارة أسطح وحدات المفاعلات 1 و5 و6 لمراقبة الامتثال لمبادئ حماية محطات الطاقة النووية خلال الصراع العسكري في أوكرانيا.

وأضاف غروسي أن الوكالة طلبت الوصول أيضا إلى جميع قاعات التوربينات الست حتى تتمكن من تأكيد عدم وجود مواد ومعدات تتعارض مع مبادئ السلامة.

كما أشار غروسي إلى أنه "لا يزال الوضع مع السلامة النووية في محطة زابوروجيه النووية غير مستقر تماما."

المصدر: نوفوستي