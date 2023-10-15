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افتتاح دورة مشغلي الدرونات في موسكو

أخبار روسيا

افتتاح دورة مشغلي الدرونات في موسكو
VK.ru
صورة أرشيفية
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ظهر في موسكو الأسبوع الماضي أول مركز فيدرالي يتخصص في التدريب على التحكم في المسيرات الجوية، ومقره في مجمع "رودنيفو" الصناعي بموسكو.

وقد تم افتتاح المركز في 2 أكتوبر الجاري. وشارك في حفل الافتتاح قيادات اتحاد سباقات الدرونات الروسي والموظفون في شركة "روس تيليكوم" الروسية للاتصالات. وسيتلقى دورة تدريبية أولى 26 شخصا يتعين عليهم استيعاب تكنولوجيا قيادة الدرونات خلال 250 ساعة. كما سيتم إطلاعهم على عملية تصميم وإنتاج الدرونات.

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ويخطط المركز في الأعوام القريبة القادمة لتخريج حوالي مليون أخصائي. ويمكن أن يشارك في التدريبات والمحاضرات كل من يرغب في ذلك.

وقال رئيس اتحاد سباقات الدرونات في روسيا إيليا غالايف: "سنرى قريبا عددا كبيرا للأخصائيين المحترفين، مع العلم أن الشباب من مختلف مناطق روسيا قد أولوا اهتماما بمناهج المركز.

يذكر أن سباقات الدرونات قد أدرجت في قائمة السباقات في إطار مشروع "ألعاب المستقبل"، وستقام السباقات التالية مطلع العام المقبل في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية.

المصدر: نوفوستي

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