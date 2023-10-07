بيسكوف: بوتين تلقى التهاني من الرؤساء والزعماء بمناسبة يوم ميلاده

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى عبر الهاتف التهنئة من رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، بمناسبة عيد ميلاده.

ووفقا لبيسكوف، كان من بين المهنئين، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وكذلك رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

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ووفقا لوسائل الإعلام، أشار بوتين وعلييف، خلال الاتصال إلى تطور العلاقات الودية بين الدولتين في مختلف المجالات، وناقشا آفاق التعاون والقضايا المتعلقة بالاتصالات الجديدة.

وكان من بين المهنئين أيضا، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، الذي أشار إلى مساهمة بوتين في تعزيز مكانة روسيا الاتحادية على الساحة العالمية، فضلا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وتلقى الرئيس بوتين، بالهاتف كذلك التهنئة من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وبحث الزعيمان خلال الاتصال، نزوح الأرمن من قره باغ إلى أرمينيا، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وهنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الرئيس الروسي بعيد ميلاده.

وأكد قديروف عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، أن روسيا أصبحت في عهد بوتين مجددا من أكثر الدول نفوذا على الساحة الدولية.

وقال: "يرتبط التاريخ الحديث لروسيا بشكل وثيق باسم بوتين الذي قاد البلاد في أصعب فترة من فترات تاريخها".

وأعرب قديروف عن امتنانه للرئيس بوتين بالنيابة عن نفسه وعن الشعب الشيشاني بأكمله لمساعدته في تحقيق السلام في المنطقة.

يحتفل الرئيس بوتين اليوم - 7 أكتوبر بعيد ميلاده الحادي والسبعين.

المصدر: وكالات