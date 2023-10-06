عبر التزلف وروسفوبيا.. زاخاروفا توضح المعايير الجديدة لعضوية الاتحاد الأوروبي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه بالإمكان أن تصبح مرشحا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في حال حظيت، عبر التزلف، بالقبول في حقل الرهاب من روسيا "روسفوبيا".

وكتبت زاخاروفا ذلك على "تلغرام" في إطار التعليق على تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بمدى استعداد الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في أوائل نوفمبر، والذي ستناقشه دول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك في قمة ديسمبر.

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وقالت: "أي أن المعايير قد تم إلغاؤها بالفعل، وما تبقى فقط هو "الاستحقاق". الآن لا يمكن الحصول على العضوية فقط عبر الجدارة والاستحقاق.

وأضافت: "من الواضح أن الخيار الوحيد للقيام بذلك هو كسب التأييد في مجال الروسفوبيا".

يشار إلى أنه خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في غرناطة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "عضوية الاتحاد الأوروبي تُمنح على أساس المزايا التي تتمتع بها الدول المرشحة".

المصدر: RT