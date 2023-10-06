روسيا.. الإعلان عن مكان وزمان محاكمة حارق القرآن قبالة مسجد في فولغوغراد

أعلن القضاء أن إجراءات محاكمة نيكيتا جورافيل، من سكان فولغوغراد الذي أحرق نسخة من القرآن، ستبدأ في حي فيزيتوفسكي بعاصمة جمهورية الشيشان الروسية غروزني صباح 9 أكتوبر الجاري.

وقالت المحكمة المختصة في بيان لها إنها قبلت الدعوى الجنائية من أجل النظر فيها لمحاكمة جورافيل الذي تم اعتقاله بتهمة حرق نسخة من القرآن، وذلك في الساعة العاشرة من صباح 9 أكتوبر 2023.

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يشار إلى أنه في مايو الماضي، اعتقلت قوات الأمن أحد السكان المحليين في فولغوغراد بسبب قيامه بحرق نسخة القرآن قبالة أحد المساجد.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، اعترف المشتبه به بأنه فعل ذلك مقابل تلقيه المال وبناء على تعليمات من الأجهزة الأمنية الأوكرانية. وتم على إثر ذلك فتح قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين وتم تسليمه إلى المحققين في الشيشان.

تجدر الإشارة إلى أنه عند إحضار جورافيل إلى الشيشان نهاية مايو، تم استقباله من سكان المنطقة الغاضبين في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في غروزني وهم حاملين لافتات مكتوب عليها: "ارفعوا أيديكم عن القرآن".

بدورها، قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، إن المشتبه به في أي جريمة يجب أن يمثل أمام المحكمة، ويتم إبقاؤه في مركز احتجاز احتياطي وفقا لجميع القواعد التي يحدّدها القانون.

المصدر: نوفوستي