روسيا تقدم مذكرة احتجاج لسفير قبرص وتطالب بتقديم اعتذار بعد اعتداء على صحفي روسي

أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت سفير قبرص لدى موسكو لتسليمه مذكرة احتجاج على "أعمال استفزازية" للسلطات القبرصية تجاه صحفي روسي وأحد موظفي السفارة الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية القبرصية حاولت توقيف مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ألكسندر غاسيوك باستخدام القوة، وذلك "تحت ذريعة حرمانه من حق الإقامة بتهمة تهديد الأمن القومي"، لغرض ترحيله لاحقا.

وبنتيجة الحادث أصيب الصحفي، وموظف في السفارة الروسية في قبرص كان في المكان ذاته بكدمات. وجرى توقيف الصحفي.

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وأكدت الخارجية الروسية بهذا الصدد: "نعتبر المزاعم حول الأنشطة غير المناسبة لمراسل "روسيسكايا غازيتا" في قبرص وانتهاكه قواعد الإقامة غير مبررة، خصوصا في ظل السلوك الاستفزازي والقاسي لأجهزة الأمن القبرصية".

وأشارت إلى أن "هناك أسسا للافتراص بأن الاستخبارات الغربية متورطة في تنظيم هذا الاستفزاز".

وأضافت: "طالبنا الإدارة القبرصية بالإفراج عن المراسل الروسي فورا وتقديم توضيحات مفصلة بشأن الحادث الصارخ والاعتذار رسميا".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" يوم الجمعة، أن مراسلها قد غادر قبرص متوجها إلى روسيا.

المصدر: RT + "نوفوستي"