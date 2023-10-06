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الدفاع الروسية: اعتراض طائرة حربية أمريكية فوق بحر النرويج

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: اعتراض طائرة حربية أمريكية فوق بحر النرويج
Legion-Media
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لسلاحها الجوي من طراز ميغ 31 اعترضت مقاتلة أمريكية فوق بحر النرويج من طراز بوسيدون كانت تقترب من المجال الجوي الروسي وأعادتها أدراجها.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان بأن "مراقبة المجال الجوي الروسي رصد في 6 أكتوبر 2023،  هدفا جويا فوق بحر النرويج يقترب من حدود روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "ولتحديد هوية الهدف، ومنع انتهاك المجال الجوي لروسيا الاتحادية، انطلقت مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي. وتم تحديد الهدف الجوي وهو طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوسيدون".

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وأشار البيان إلى أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة الحربية الأجنبية مبتعدة عن حدود روسيا الاتحادية، دون أي انتهاك للحدود الجوية الروسية".

وأكد بيان الدفاع الروسية أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون الاقتراب بشكل خطير من الطائرة الأجنبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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