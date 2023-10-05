بوتين يشكر القوى الألمانية المناهضة للفاشية على موقفها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ممتنة لألمانيا لموقفها المناهض للفاشية، وإن العلاقات مع القوى المناهضة للفاشية بمثابة الضوء في نهاية النفق للعلاقات الروسية الألمانية .

قال الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي: بالنسبة للقوى المناهضة للفاشية، فقد كنا دائما معهم، ونحن على علم بموقفهم تجاه روسيا، ونحن ممتنون لهم على هذا الموقف، وبالطبع، نحن ندعمه.

وأضاف: أن كل ما يهدف لإحياء، العلاقات بيننا والحفاظ عليها وتوطيدها يجب ان يحظى بالدعم. هذا بلاشك يمكن أن يكون بمثابة الضوء في نهاية نفق العلاقة الروسية ــ الألمانية الحالية".

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المصدر: ريا نوفوستي