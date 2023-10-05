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بوتين يشكر القوى الألمانية المناهضة للفاشية على موقفها

أخبار روسيا

بوتين يشكر القوى الألمانية المناهضة للفاشية على موقفها
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ممتنة لألمانيا لموقفها المناهض للفاشية، وإن العلاقات مع القوى المناهضة للفاشية بمثابة الضوء في نهاية النفق للعلاقات الروسية الألمانية .

قال الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي: بالنسبة للقوى المناهضة للفاشية، فقد كنا دائما معهم، ونحن على علم بموقفهم تجاه روسيا، ونحن ممتنون لهم على هذا الموقف، وبالطبع، نحن ندعمه.

وأضاف: أن كل ما يهدف لإحياء، العلاقات بيننا والحفاظ عليها وتوطيدها يجب ان يحظى بالدعم. هذا بلاشك يمكن أن يكون بمثابة الضوء في نهاية نفق العلاقة الروسية ــ الألمانية الحالية".

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المصدر: ريا نوفوستي

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