منظومات الإنذار الروسية تدوي في أنحاء البلاد (فيديو)

اختبرت وزارة الطوارئ الروسية صباح اليوم الأربعاء منظومة الإنذار من الكوارث الطبيعية في مختلف مناطق البلاد، للوقوف على مدى جاهزيتها وأدائها.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر بالصوت والصورة اشتغال منظومات الإنذار في عدد من المناطق منها ضواحي موسكو ومدينة بطرسبورغ.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أنها ستجري اختبارا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على المستويين الإقليمي والبلدي يوم الأربعاء.

ودعت السكان إلى التزام الهدوء عند سماع صفارات الإنذار، وتشغيل التلفزيون أو الراديو للاستماع إلى الرسالة الإعلامية حول ذلك.

وتختبر وزارة الطوارئ الروسية منظومة الإنذار العام بشكل دوري، بعد مأساة مدينة كريمسك في إقليم كراسنودار صيف 2012.

وقتل آنذاك 170 شخصا نتيجة فيضانات عارمة باغتت المدينة ليلا، وكشف التحقيق أن نظام الإنذار لم يعمل في المدينة، ولم يسمع التحذيرات سوى خمسين شخصا وبعد فوات الأوان.

المصدر: نوفوستي