الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا احتجاجا على اضطهاد وسائل الإعلام الناطقة بالروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير المولدوفي لدى موسكو، روسيا ليليان داريوس، احتجاجا على الاضطهاد السياسي لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا.

وجاء في بيان الوزارة: "في 3 أكتوبر، تم استدعاء السفير المولدوفي لدى روسيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وتقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب المولدوفي في ما يتعلق بالاضطهاد السياسي المستمر لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا".

أوضحت الوزارة أن آخر مظاهر هذا الاضطهاد قرار طرد رئيس وكالة أنباء "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف، من البلاد في 13 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حظر دخول عدد من الأشخاص المرتبطين مباشرة بتقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدوفا إلى روسيا.

المصدر: تاس