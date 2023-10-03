روسيا.. تكريم مواطن تركي أنقذ فتاة حبلى سقطت في نهر جارف

قلّدت سلطات مقاطعة ماغادان في الشرق الأقصى الروسي مواطنا تركيّا وسام "البسالة والشجاعة"، تقديرا له على إنقاذه فتاة حبلى سقطت من جسر في نهر جارف.

ووفقا لمواد التحقيق، في الصيف الماضي دفع شاب يبلغ من العمر 17 عاما مع فتاة عمرها 16 عاما، فتاة حبلى من معارفهما تبلغ من العمر 18 عاما من على جسر على نهر "أوليا"، على أمل أن تموت بهدف الاستيلاء على شقتها.

وساعدت الصدفة في إنقاذ الحامل حيث شهد الحادث عامل بناء تركي اسمه إمام أتالاي، الذي قفز إلى النهر وانتشل الفتاة.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "اليوم، تم في حفل رسمي تسليم إمام أتالايف وسام "البسالة والشجاعة" تقديرا لشجاعته وإنقاذه فتاة وجنينها من الموت".

وفي وقت سابق، أعرب حاكم المقاطعة سيرغي نوسوف عن امتنانه للمواطن التركي، وأشار إلى أنه تصرف كرجل شجاع.

المصدر: نوفوستي