الدفاع الروسية: تسجيل خرق واحد لنظام وقف النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن تسجيل خرق واحد لنظام وقف إطلاق النار في قره باغ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في منطقة "ستيباناكيرت"، أطلق شخص مجهول النار على دورية روسية أذربيجانية مشتركة.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد إصابات، مشيرة إلى أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، جنبا إلى جنب مع ممثلي الجانب الأذربيجاني وسلطات قره باغ، تتخذ الإجراءات المناسبة.

ومنذ انفصالها عن جمهورية أذربيجان قبل 35 عاما، وبعد نزاع مسلح مع أذربيجان بين 1992-1994، ظلت قره باغ موجودة لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، وفي سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ. وعبر وساطة من موسكو، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار.

وفي 19 سبتمبر 2023، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية في الإقليم، وفي نهاية المطاف وقع رئيس جمهورية قره باغ مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.

المصدر: نوفوستي