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بوتين يهنئ القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها

أخبار روسيا

بوتين يهنئ القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها
Sputnik
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هنأ الرئيس فلاديمير بوتين القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها مشيدا بتقاليدها العسكرية والوطنية الراسخة، ودورها في ضمان سيادة روسيا وحماية مصالحها على مر التاريخ.

وجاء في التهنئة: "أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بيوم القوات البرية، ويحق لكم الفخر بمآثر وبطولات أفراد وضباط قواتكم، الذين خدموا وطنهم على مر القرون بشرف وإخلاص، وسجلوا المجد الخالد في ساحات المعارك من أجل حرية واستقلال الوطن".

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وشدد الرئيس بوتين على أن شجاعة وبطولة الجنود والقادة وتضحياتهم تتجسد في أداء واجبهم الوطني بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وأعرب عن ثقته بأن أفراد القوات البرية سيواصلون إظهار مستوى عال من الجهوزية وسيضمنون سيادة روسيا ويحافظون على مصالحها الوطنية.

وتمنى بوتين لجنود وضباط القوات البرية وقدامى المحاربين وذويهم الخير والتوفيق.

المصدر: نوفوستي

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