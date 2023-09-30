انفجار قذيفة عنقودية بالقرب من كنيسة في دونيتسك

تعرضت جمهورية دونيتسك الشعبية لقصف بقذائف عنقودية مما أدى لسقوط قذيفة بالقرب من كنيسة دورميتيون نيكولو فاسيليفسكي، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

وأشارت الوكالة إلى أنه "في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، انفجرت قذيفة عنقودية بالقرب من كنيسة دورميتيون نيكولو فاسيليفسكي، ما أدى لوقوع إصابات".

وأكدت الوكالة أنه تم نقل المصابين بسرعة إلى المستشفى، مشيرة إلى وجود 7 راهبات في المبنى أثناء القصف.

في وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن إصابة شخصين خلال قصف الكنيسة في قرية نيكولسكوي.

المصدر: نوفوستي