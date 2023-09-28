قديروف يعلن تأييد بوتين تشييد مسجد في بوتوفو جنوبي العاصمة موسكو

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم فكرة تشييد مسجد في جنوب بوتوفو قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكتب رئيس الشيشان في قناته على "تلغرام"، أن الرئيس الروسي بوتين وخلال لقائهما في الكرملين، أعلن تأييده فكرة بناء مسجد جديد في جنوبي بوتوفو قرب العاصمة موسكو.

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وظهرت اليوم الخميس أخبار على الموقع الإلكتروني للكرملين حول عقد اجتماع عمل بين بوتين وقديروف، ناقش خلاله الطرفان الوضع في الجمهورية والمجال الاجتماعي ومشاركة المقاتلين الشيشان في العملية العسكرية الخاصة.

كما أشار رئيس الشيشان، في تعليقه على اللقاء عبر "تلغرام"، إلى أن "قضايا أخرى" تمت إثارتها أيضا، لكن "هناك المزيد حول ذلك في وقت لاحق".

وأضاف: "كما وعدتكم سابقاً، سأحدثكم عن تفاصيل إحدى المسائل التي ظلّت خلف الكواليس، خلال لقائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال: "كما تطرقت خلال المحادثة إلى موضوع تشييد مسجد جديد في الشارع يحمل اسم الرئيس الأول لجمهورية الشيشان، بطل روسيا، أحمد حاجي قديروف في جنوبي بوتوفو... وأنا سعيد جدا لأن فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) دعم فكرة تشييد مسجد جديد أيضا في عاصمتنا موسكو".

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وتابع قديروف: "أكد بوتين الأهمية الكبيرة لهذا المشروع بالنسبة للمؤمنين"، وعبّر عن قناعته بأن هناك حاجة لبناء منشآت دينية جديدة في موسكو، حيث يعيش العديد من المسلمين في العاصمة.

وبيّن أن المؤمنين يضطرون في كثير من الأحيان وفي أيام المناسبات، بسبب عدم وجود مساجد قريبة، إلى الصلاة في الشارع، مما يؤدي إلى تعطيل بعض خدمات المدينة.

المصدر: نوفوستي