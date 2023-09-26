تشييع ضابط روسي قتل بسبب خيانة قائد مروحيته (فيديو)

شهدت مدينة برناوول في سيبيريا مراسم توديع ميكانيكي الطيران الروسي نيكيتا كيريانوف الذي لقي حتفه بعد أن قام قائد مروحيته باختطافها ونقلها إلى أراضي أوكرانيا الشهر الماضي.

وكان الملازم الأول كيريانوف البالغ من العمر 28 عاما، والملاح خوشباخت تورسونوف (35 عاما)، على متن المروحية من طراز "مي-8" التي اختطفها الطيار الخائن مكسيم كوزمينوف من مطار في كورسك ونقلها عبر الحدود إلى أوكرانيا في عملية مخطط لها مسبقا.

وحسب اعتراف كوزمينوف نفسه، فإن كيريانوف وتورسونوف لم يكونا على علم بمخططه، ورفضاه عند اكتشافهما أن المروحية اتجهت إلى الجانب الأوكراني، لكنهما لم يتمكنا من منعه من إكمال العملية.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف إنه بعد الهبوط قتل الرجلان الاثنان بعدما أبديا مقاومة للعسكريين الأوكرانيين.

وذكر كوزمينوف نفسه لاحقا إنه تلقى 500 ألف دولار مقابل خيانته.

المصدر: RT