الرحالة الروسي فيودور كونيوخوف ينوي عبور المحيط الهادئ على متن طوف يعمل بالطاقة الشمسية

يخطط الرحالة الروسي المشهور فيودور كونيوخوف للقيام بأول عبور للمحيط الهادئ بمفرده على متن طوف يعمل بالطاقة الشمسية.

وستتحقق تلك الرحلة البحرية الجريئة في إطار مشروع NOVA الذي يقضي بأن يستكمل عام 2023 إنشاء طوف محيطي بطول 11 مترا، وسيكون الطوف مجهزا بمحركات كهربائية وبطاريات شمسية.

وتم تصميم القارب الفريد من نوعه من قبل المصمم البريطاني فيل موريسون، الذي سبق له أن صمم جميع قوارب التجديف الثلاثة لفيودور كونيوخوف، وهي "أورالاز"، "وتورغوياك"، "أكروس".

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وسيتم تجهيز طوف NOVA بأجهزة قياس تسجل قراءات تشغيل الوحدات الشمسية وغيرها من البطاريات الموجودة على متن القارب. وسيتم تسليم البيانات التي تم الحصول عليها لشركاء المشروع التكنولوجيين، وسيتم استخدامها أيضا في مشروع الطيران "القطرس - حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية".

وحسب كونيوخوف فإنه سيحقق رحلة مع برنامج علمي لدراسة المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيط. وفي المرحلة الأولى من البعثة سيسافر كونيوخوف عبر المحيط الأطلسي من جزر الكناري إلى جزر الكاريبي، وبعد ذلك من تشيلي إلى أستراليا عبر المحيط الهادئ. وسيقطع طوف NOVA التابع للرحالة الروسي مسافة 9000 كيلومتر، وستستغرق الرحلة البحرية 100 يوم.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس